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Следователи начали проверку после обнаружения тела подростка в Москве

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Следователи организовали проверку после того, как в Косино-Ухтомском районе Москвы было обнаружено тело 14-летнего подростка. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.
Следователи начали проверку после обнаружения тела подростка в Москве
  • РИА Новости

«В районе Косино-Ухтомский в городе Москве обнаружено тело 14-летнего подростка. По данному факту организована доследственная проверка», — приводит слова Ивановой РИА Новости.

Следствием установлено, что родители подростка обратились в полицию после того, как мальчик не вернулся домой после прогулки со сверстниками.

Согласно данным столичной прокуратуры, тело подростка обнаружили без верхней одежды.

В апреле сообщалось, что в Тюменской области организована доследственная проверка после размещённого в СМИ сообщения об избиении женщиной своего несовершеннолетнего ребёнка.

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