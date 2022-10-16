Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о состоянии пострадавшего от мины мужчины
- РИА Новости
«В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню», — написал Гладков в Telegram.
По словам губернатора, мужчину госпитализировали, в данный момент ему оказывают медицинскую помощь.
Гладков также рекомендовал жителям области пока не посещать лесополосы во всех приграничных муниципалитетах.
Ранее в Белгороде в ходе срабатывания системы ПВО в ответ на обстрел ВСУ был повреждён многоквартирный жилой дом.