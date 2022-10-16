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Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о состоянии пострадавшего от мины мужчины

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии мужчины, который наступил на мину в Шебекинском городском округе региона.
Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о состоянии пострадавшего от мины мужчины
  • РИА Новости

«В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню», — написал Гладков в Telegram.

По словам губернатора, мужчину госпитализировали, в данный момент ему оказывают медицинскую помощь.

Гладков также рекомендовал жителям области пока не посещать лесополосы во всех приграничных муниципалитетах.

Ранее в Белгороде в ходе срабатывания системы ПВО в ответ на обстрел ВСУ был повреждён многоквартирный жилой дом.

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