Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о состоянии пострадавшего от мины мужчины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии мужчины, который наступил на мину в Шебекинском городском округе региона.

«В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню», — написал Гладков в Telegram.

По словам губернатора, мужчину госпитализировали, в данный момент ему оказывают медицинскую помощь.

Гладков также рекомендовал жителям области пока не посещать лесополосы во всех приграничных муниципалитетах.

Ранее в Белгороде в ходе срабатывания системы ПВО в ответ на обстрел ВСУ был повреждён многоквартирный жилой дом.