Житель Костромской области застрелил полицейского

Местный житель застрелил полицейского, который пытался посадить его в патрульное авто, заявили в УМВД по региону.

По данным ведомства, в полицию ранее обратилась жительница села Георгиевского на почве семейной ссоры. К ней направили нескольких сотрудников правоохранительных органов, чтобы разобраться в ситуации с пенсионером.

«При сопровождении его в патрульный автомобиль мужчина выстрелил в полицейского комендантского взвода из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия», — заявили в УМВД по региону.

Полицейский скончался от полученных ранений на месте, убийцу задержали и доставили в отделение полиции. Как выяснилось, он уже был ранее судим.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил расследовать озвученную беженцем информацию об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе ради постановочных кадров.