Минобороны: уничтожены двое устроивших теракт на белгородском полигоне боевиков
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
В сообщении говорится, что теракт устроили двое граждан одной из стран СНГ.
По данным министерства, нападение произошло во время проведения занятия по огневой подготовке с добровольцами, которые изъявили желание участвовать в спецоперации на Украине.
В Минобороны сообщили, что боевики открыли стрельбу по личному составу подразделения.
Ответным огнём оба нападавших были уничтожены.
По информации оборонного ведомства, на полигоне в Белгородской области в результате теракта погибли 11 человек, ещё 15 пострадали.