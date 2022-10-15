Минобороны: уничтожены двое устроивших теракт на белгородском полигоне боевиков

Минобороны России сообщило, что уничтожены двое устроивших теракт на полигоне в Белгородской области граждан одной из стран СНГ.

В сообщении говорится, что теракт устроили двое граждан одной из стран СНГ.

По данным министерства, нападение произошло во время проведения занятия по огневой подготовке с добровольцами, которые изъявили желание участвовать в спецоперации на Украине.

В Минобороны сообщили, что боевики открыли стрельбу по личному составу подразделения.

Ответным огнём оба нападавших были уничтожены.

По информации оборонного ведомства, на полигоне в Белгородской области в результате теракта погибли 11 человек, ещё 15 пострадали.