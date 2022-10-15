Путин подписал указ о выведении ряда институтов из-под экономических спецмер России
- РИА Новости
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что из-под экономических спецмер выведены Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития и Российско-Кыргызский фонд развития.
11 октября Путин продлил на весь 2023 год действие указа об ответных экономических мерах, которые были введены ещё в 2014 году и предусматривают продуктовое эмбарго.