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Путин подписал указ о выведении ряда институтов из-под экономических спецмер России

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о выведении из-под экономических спецмер России ряда институтов развития. В их число входят Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития.
Путин подписал указ о выведении ряда институтов из-под экономических спецмер России
  • РИА Новости

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что из-под экономических спецмер выведены Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития и Российско-Кыргызский фонд развития.

11 октября Путин продлил на весь 2023 год действие указа об ответных экономических мерах, которые были введены ещё в 2014 году и предусматривают продуктовое эмбарго.

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