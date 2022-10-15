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Хуснуллин сообщил об окончании работ по усилению левой части Крымского моста

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале сообщил, что работы по усилению левой части Крымского моста после взрыва закончены.
Хуснуллин сообщил об окончании работ по усилению левой части Крымского моста
  • РИА Новости

«Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста», — написал он.

Хуснуллин добавил, что после работ по усилению моста строители провели ряд испытаний, а также получили заключение экспертизы.

Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что четыре парома, находящиеся в порту Керчи, приступили к работе на переправе между Крымом и Краснодарским краем.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

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