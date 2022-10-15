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Мурашко сообщил, что десять пострадавших при стрельбе в школе Ижевска остаются в стационарах

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что десять пострадавших при стрельбе в школе Ижевска всё ещё остаются в стационарах.
Мурашко сообщил, что десять пострадавших при стрельбе в школе Ижевска остаются в стационарах
  • РИА Новости

«Сейчас на стационарном лечении десять человек, включая двоих взрослых», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Мурашко, один ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

6 октября Мурашко сообщил, что двое пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске находятся в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в школе в Ижевске погибли 17 человек, 11 из них — дети.

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