Мурашко сообщил, что десять пострадавших при стрельбе в школе Ижевска остаются в стационарах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что десять пострадавших при стрельбе в школе Ижевска всё ещё остаются в стационарах.

«Сейчас на стационарном лечении десять человек, включая двоих взрослых», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Мурашко, один ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

6 октября Мурашко сообщил, что двое пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске находятся в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в школе в Ижевске погибли 17 человек, 11 из них — дети.