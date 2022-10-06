Мурашко: двое пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске находятся в реанимации

Двое пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске находятся в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Наиболее тяжёлые двое пациентов находятся в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Это дети с огнестрельными ранениями», — цитирует его ТАСС.

Мурашко отметил, что всего под наблюдением врачей в стационарах находятся 16 пациентов, 14 из них — дети.

Пятерых детей планируют выписать в пятницу, 7 октября, заявил он.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в школе в Ижевске погибли 17 человек, 11 из них — дети.