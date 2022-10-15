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Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области

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Начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрий Юрин заявил, что восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом около села Маянга.
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление в Telegram.

«В 12:51 (11:51 мск) в службу 112 поступило сообщение о том, что в Балаковском районе вблизи села Маянга произошло столкновение микроавтобуса Mercedes, Hyundai и Geely. В результате ДТП пострадали восемь человек: двое из Mercedes, двое из Hyundai и четверо из Geely», — сказал он.

По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают спасатели областной службы спасения.

Ранее сообщалось, что семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Краснодаре.

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