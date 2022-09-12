Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Краснодаре

Семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Краснодаре.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

«Установлено, что автобус, следовавший в Краснодар, двигаясь по Ейскому шоссе, не обеспечил безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим автобусом, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе два несовершеннолетних ребёнка, которые госпитализированы в лечебные учреждения города», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Крыму.