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Семь человек пострадали в результате ДТП в Крыму

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Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Крыму.
Семь человек пострадали в результате ДТП в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть пассажиров (микроавтобуса. — RT), а также водитель второго легкового транспортного средства», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону северной части Крыма, не убедился в безопасности при повороте направо и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Ранее три человека пострадали при столкновении семи автомобилей на юго-востоке Москвы.

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