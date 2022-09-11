Семь человек пострадали в результате ДТП в Крыму

Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть пассажиров (микроавтобуса. — RT), а также водитель второго легкового транспортного средства», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону северной части Крыма, не убедился в безопасности при повороте направо и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Ранее три человека пострадали при столкновении семи автомобилей на юго-востоке Москвы.