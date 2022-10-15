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Из-за пожара в Екатеринбурге выявлено превышение ПДК по трём показателям

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В районе пожара в ангаре в Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора выявили превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ по трём показателям.
Из-за пожара в Екатеринбурге выявлено превышение ПДК по трём показателям
  • © МЧС Свердловской области

Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Выявлены превышения ПДК в максимально разовых концентрациях загрязняющих веществ: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат», — сказано в заявлении.

Уточняется, что жителям рекомендуется не открывать окна, при выходе на улицу  использовать маски, больше пить и промывать глаза, нос и горло.

Ранее в МЧС сообщили о локализации крупного пожара на складе в Екатеринбурге.

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