Из-за пожара в Екатеринбурге выявлено превышение ПДК по трём показателям

В районе пожара в ангаре в Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора выявили превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ по трём показателям.

Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Выявлены превышения ПДК в максимально разовых концентрациях загрязняющих веществ: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат», — сказано в заявлении.

Уточняется, что жителям рекомендуется не открывать окна, при выходе на улицу использовать маски, больше пить и промывать глаза, нос и горло.

Ранее в МЧС сообщили о локализации крупного пожара на складе в Екатеринбурге.