Из-за пожара в Екатеринбурге выявлено превышение ПДК по трём показателям
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Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
«Выявлены превышения ПДК в максимально разовых концентрациях загрязняющих веществ: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат», — сказано в заявлении.
Уточняется, что жителям рекомендуется не открывать окна, при выходе на улицу использовать маски, больше пить и промывать глаза, нос и горло.
Ранее в МЧС сообщили о локализации крупного пожара на складе в Екатеринбурге.