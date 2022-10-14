В МЧС сообщили о локализации крупного пожара на складе в Екатеринбурге

Крупный пожар на складе с пластиком в Екатеринбурге локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 0:03 (22:03 мск. — RT) пожар на складе в Екатеринбурге локализован. В условиях быстрого распространения огня и высокой горючей загруженности помещений пожарным удалось сохранить рядом стоящие здания», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что пожарные помогали собственникам помещений эвакуировать имущество из зданий.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе в Екатеринбурге увеличилась до 4 тыс. кв. м.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что один человек пострадал в результате пожара на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге.