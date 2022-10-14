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Минюст России включил Киру Ярмыш и Тихона Дзядко в перечень иноагентов

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Минюст России включил в список физлиц, выполняющих функции иноагентов, главреда «Дождя» Тихона Дзядко, пресс-секретаря основателя Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального Киру Ярмыш и журналиста Дмитрия Низовцева.
Минюст России включил Киру Ярмыш и Тихона Дзядко в перечень иноагентов
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Согласно данным ведомства, все трое были включены в соответствующий перечень за осуществление политической деятельности.

В графе со сведениями об иностранных источниках финансирования у перечисленных лиц была указана Украина.

Список иноагентов по решению Минюста также пополнил российский кинокритик Антон Долин*.

В сентябре Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов украинского журналиста Романа Цимбалюка** и ещё трёх человек.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.09.2022.

 

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