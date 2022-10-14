Минюст России включил Киру Ярмыш и Тихона Дзядко в перечень иноагентов
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Согласно данным ведомства, все трое были включены в соответствующий перечень за осуществление политической деятельности.
В графе со сведениями об иностранных источниках финансирования у перечисленных лиц была указана Украина.
Список иноагентов по решению Минюста также пополнил российский кинокритик Антон Долин*.
В сентябре Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов украинского журналиста Романа Цимбалюка** и ещё трёх человек.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.09.2022.