Минюст России включил Киру Ярмыш и Тихона Дзядко в перечень иноагентов

Минюст России включил в список физлиц, выполняющих функции иноагентов, главреда «Дождя» Тихона Дзядко, пресс-секретаря основателя Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального Киру Ярмыш и журналиста Дмитрия Низовцева.

Согласно данным ведомства, все трое были включены в соответствующий перечень за осуществление политической деятельности.

В графе со сведениями об иностранных источниках финансирования у перечисленных лиц была указана Украина.

Список иноагентов по решению Минюста также пополнил российский кинокритик Антон Долин*.

В сентябре Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов украинского журналиста Романа Цимбалюка** и ещё трёх человек.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.09.2022.