В Южно-Сахалинске зарегистрировали юрлицо нового оператора «Сахалина-1»

Юридическое лицо нового оператора «Сахалина-1» зарегистрировано в Южно-Сахалинске. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Сахалин-1»... Место нахождения юридического лица: Сахалинская область... город Южно-Сахалинск... Способ образования: создание юридического лица. Дата регистрации: 14.10.2022», — приводит РИА Новости фрагмент документа.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о применении дополнительных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых государств.

Документ предусматривает перевод компании — оператора проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию, как это было с проектом «Сахалин-2».