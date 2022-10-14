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В Южно-Сахалинске зарегистрировали юрлицо нового оператора «Сахалина-1»

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Юридическое лицо нового оператора «Сахалина-1» зарегистрировано в Южно-Сахалинске. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
В Южно-Сахалинске зарегистрировали юрлицо нового оператора «Сахалина-1»
  • РИА Новости
  • © Сергей Красноухов

«Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Сахалин-1»... Место нахождения юридического лица: Сахалинская область... город Южно-Сахалинск... Способ образования: создание юридического лица. Дата регистрации: 14.10.2022», — приводит РИА Новости фрагмент документа.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о применении дополнительных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых государств.

Документ предусматривает перевод компании — оператора проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию, как это было с проектом «Сахалин-2».

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