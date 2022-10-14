В Ставропольском крае прививку от гриппа сделали 600 тысяч человек

В Ставропольском крае продолжается кампания по вакцинации от гриппа, заявила на брифинге начальник отдела анализа эпидемиологической обстановки Министерства здравоохранения региона Любовь Дмитриенко.

Об этом сообщает «Своё ТВ».

«Прививку от гриппа сделали уже 600 тыс. жителей края. Уже приехала новая поставка вакцины. Её распределяют между медучреждениями региона», — сказала Дмитриенко.

По её словам, в регионе рассчитывают вакцинировать от гриппа более 1,3 млн человек.

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