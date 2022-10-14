В Ставропольском крае прививку от гриппа сделали 600 тысяч человек
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Об этом сообщает «Своё ТВ».
«Прививку от гриппа сделали уже 600 тыс. жителей края. Уже приехала новая поставка вакцины. Её распределяют между медучреждениями региона», — сказала Дмитриенко.
По её словам, в регионе рассчитывают вакцинировать от гриппа более 1,3 млн человек.
Тем временем за последние сутки в России выявили 14 736 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».
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