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В Ставропольском крае прививку от гриппа сделали 600 тысяч человек

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В Ставропольском крае продолжается кампания по вакцинации от гриппа, заявила на брифинге начальник отдела анализа эпидемиологической обстановки Министерства здравоохранения региона Любовь Дмитриенко.
В Ставропольском крае прививку от гриппа сделали 600 тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает «Своё ТВ».

«Прививку от гриппа сделали уже 600 тыс. жителей края. Уже приехала новая поставка вакцины. Её распределяют между медучреждениями региона», — сказала Дмитриенко.

По её словам, в регионе рассчитывают вакцинировать от гриппа более 1,3 млн человек.

Тем временем за последние сутки в России выявили 14 736 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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