В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
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Об этом сообщает «СвоёТВ».
«Заболевание в основном протекает в форме ОРВИ. По сути, течение болезни идёт в лёгкой и средней форме. Тяжёлая форма — преимущественно у людей с сопутствующими заболеваниями», — сказала Дмитриенко.
По её словам, снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах, передаёт newstracker.ru.
Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.