Узнать больше

В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Короткая ссылка
В Ставропольском крае снижается число заболевших коронавирусом, заявила на брифинге в правительстве региона начальник отдела анализа эпидемиологической обстановки краевого Минздрава Любовь Дмитриенко.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Caia Image

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Заболевание в основном протекает в форме ОРВИ. По сути, течение болезни идёт в лёгкой и средней форме. Тяжёлая форма — преимущественно у людей с сопутствующими заболеваниями», — сказала Дмитриенко.

По её словам, снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах, передаёт newstracker.ru.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить