В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Ставропольском крае снижается число заболевших коронавирусом, заявила на брифинге в правительстве региона начальник отдела анализа эпидемиологической обстановки краевого Минздрава Любовь Дмитриенко.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Заболевание в основном протекает в форме ОРВИ. По сути, течение болезни идёт в лёгкой и средней форме. Тяжёлая форма — преимущественно у людей с сопутствующими заболеваниями», — сказала Дмитриенко.

По её словам, снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах, передаёт newstracker.ru.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.