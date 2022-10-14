Суд приговорил организатора сбыта данных абонентов Tele2 и «МегаФона» к заключению

Воскресенский городской суд Московской области вынес приговор в отношении россиянина Даниила Мелкова, который организовал за денежное вознаграждение сбыт данных абонентов Tele2 и «МегаФона» в Telegram.

По словам представителя подмосковного суда по работе и взаимодействию со СМИ Дмитрия Крахмалёва, фигуранту дела вынесли приговор о наказании в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Его двое сообщников, которые поставляли данные абонентов, получили условные и испытательные сроки.

«Окончательно назначено четыре года и шесть месяцев отбывания наказания в колонии-поселении с самостоятельным ходом (к месту отбытия. — RT). Владиславу Кривохижину назначено три года условно, а Владиславу Медведеву — два года условно с испытательным сроком 3,5 и три года соответственно», — заявил Крахмалёв в комментарии ТАСС.

По сведениям судебного департамента Верховного суда, ежегодно в России осуждают около 500 человек за преступления, связанные с незаконным доступом к базам данных и продажей личной информации.

Эксперты отмечают, что чаще всего персональные данные утекают из госкомпаний, банков и у мобильных операторов.