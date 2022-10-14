Узнать больше

Суд приговорил организатора сбыта данных абонентов Tele2 и «МегаФона» к заключению

Короткая ссылка
Воскресенский городской суд Московской области вынес приговор в отношении россиянина Даниила Мелкова, который организовал за денежное вознаграждение сбыт данных абонентов Tele2 и «МегаФона» в Telegram.
Суд приговорил организатора сбыта данных абонентов Tele2 и «МегаФона» к заключению
  • РИА Новости

По словам представителя подмосковного суда по работе и взаимодействию со СМИ Дмитрия Крахмалёва, фигуранту дела вынесли приговор о наказании в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Его двое сообщников, которые поставляли данные абонентов, получили условные и испытательные сроки.

«Окончательно назначено четыре года и шесть месяцев отбывания наказания в колонии-поселении с самостоятельным ходом (к месту отбытия. — RT). Владиславу Кривохижину назначено три года условно, а Владиславу Медведеву — два года условно с испытательным сроком 3,5 и три года соответственно», — заявил Крахмалёв в комментарии ТАСС.

По сведениям судебного департамента Верховного суда, ежегодно в России осуждают около 500 человек за преступления, связанные с незаконным доступом к базам данных и продажей личной информации.

Эксперты отмечают, что чаще всего персональные данные утекают из госкомпаний, банков и у мобильных операторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить