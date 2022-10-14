RUTUBE презентовал приложение для детей и их родителей на Android, iOS и HarmonyOS

Российский видеохостинг RUTUBE выпустил детское приложение «RUTUBE Детям» для устройств на Android, iOS и HarmonyOS.

«Национальный видеохостинг выпустил мобильное приложение для детей и их родителей «RUTUBE Детям». Уже сейчас в приложении можно посмотреть более 10 тыс. единиц контента», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы видеохостинга.

Родители смогут установить таймер на просмотр роликов, чтобы ограничивать время, проведённое детьми в приложении. Вход в «RUTUBE Детям» будет осуществляться по коду доступа.

Для авторизации в приложении достаточно войти в обычную учётную запись на видеохостинге.

Ранее Apple потребовала от RUTUBE скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении или сделать приложение доступным только для российских пользователей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила данное требование Apple.