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Медведев назвал необходимостью применение беспилотников в зоне проведения спецоперации

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал насущной необходимостью использование беспилотников в зоне проведения российской спецоперации на Украине.
Медведев назвал необходимостью применение беспилотников в зоне проведения спецоперации
  • РИА Новости

«Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО — насущная необходимость», — написал он в Telegram.

По словам политика, России предстоит наладить крупномасштабный выпуск соответствующих аппаратов различных типов.

Ранее стало известно о разработке ЦКБ «Рубин» более десяти типов беспилотных подводных аппаратов для Военно-морского флота России совместно с Министерством обороны.

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