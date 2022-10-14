Медведев назвал необходимостью применение беспилотников в зоне проведения спецоперации
- РИА Новости
«Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО — насущная необходимость», — написал он в Telegram.
По словам политика, России предстоит наладить крупномасштабный выпуск соответствующих аппаратов различных типов.
Ранее стало известно о разработке ЦКБ «Рубин» более десяти типов беспилотных подводных аппаратов для Военно-морского флота России совместно с Министерством обороны.