Медведев назвал необходимостью применение беспилотников в зоне проведения спецоперации

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал насущной необходимостью использование беспилотников в зоне проведения российской спецоперации на Украине.

«Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО — насущная необходимость», — написал он в Telegram.

По словам политика, России предстоит наладить крупномасштабный выпуск соответствующих аппаратов различных типов.

Ранее стало известно о разработке ЦКБ «Рубин» более десяти типов беспилотных подводных аппаратов для Военно-морского флота России совместно с Министерством обороны.