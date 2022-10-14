Путин заявил, что подготовка мобилизованных занимает 5—15 дней

Все призванные в рамках частичной мобилизации граждане обязаны пройти подготовку, она длится 5—15 дней, заявил президент России Владимир Путин.

«222 тыс. (мобилизованных. — RT) сейчас находятся в частях-формирователях. Там первичная подготовка от 5 до 10 дней, затем... поступают в боевые части, и там подготовка от 5 до 15 дней», — сказал он.

Путин также отметил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации завершатся примерно через две недели.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в России нет никакой новой волны в рамках частичной мобилизации.