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Путин заявил, что новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало

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Российский президент Владимир Путин заявил, что новых предложений от Минобороны России по мобилизации не поступало и не планируется. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Путин заявил, что новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он ответил на вопрос, актуально ли ещё заявление Минобороны о планах призвать в рамках частичной мобилизации 300 тыс. человек.

По словам президента, ничего дополнительного не планируется.

«Никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», — сказал президент. 

Также Путин заявил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации завершатся примерно через две недели.

Он рассказал, что уже мобилизовано 222 тыс. человек из предполагаемых 300 тыс.

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