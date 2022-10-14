Путин заявил, что новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало

Российский президент Владимир Путин заявил, что новых предложений от Минобороны России по мобилизации не поступало и не планируется. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Он ответил на вопрос, актуально ли ещё заявление Минобороны о планах призвать в рамках частичной мобилизации 300 тыс. человек.

По словам президента, ничего дополнительного не планируется.

«Никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», — сказал президент.

Также Путин заявил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации завершатся примерно через две недели.

Он рассказал, что уже мобилизовано 222 тыс. человек из предполагаемых 300 тыс.