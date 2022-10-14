Путин заявил, что новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало
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Он ответил на вопрос, актуально ли ещё заявление Минобороны о планах призвать в рамках частичной мобилизации 300 тыс. человек.
По словам президента, ничего дополнительного не планируется.
«Никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», — сказал президент.
Также Путин заявил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации завершатся примерно через две недели.
Он рассказал, что уже мобилизовано 222 тыс. человек из предполагаемых 300 тыс.