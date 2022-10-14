Узнать больше

Власти Петербурга объяснили вручение повесток в подъездах жилых домов

Короткая ссылка
Администрация Санкт-Петербурга объяснила вручение некоторым гражданам Калининского района города повесток в военкомат, когда они выходили из дома. Об этом сообщило РИА Новости.
Власти Петербурга объяснили вручение повесток в подъездах жилых домов
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Mamin / EyeEm

Как заявили в городской администрации, по ряду адресов в Калининском районе лица, которые лично получили повестки, не явились в военкомат и не предоставили о себе учётные данные, поэтому им повторно выписали повестки.

По данным администрации, для вручения повесток в подъездах на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военного комиссариата, райадминистрации и полиции.

Также утверждается, что целью указанных групп оповещения является оповещение граждан о необходимости явки. В сообщении говорится, что сотрудники не блокируют выходы из подъездов и не совершают противоправных действий.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить