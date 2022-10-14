Власти Петербурга объяснили вручение повесток в подъездах жилых домов

Администрация Санкт-Петербурга объяснила вручение некоторым гражданам Калининского района города повесток в военкомат, когда они выходили из дома. Об этом сообщило РИА Новости.

Как заявили в городской администрации, по ряду адресов в Калининском районе лица, которые лично получили повестки, не явились в военкомат и не предоставили о себе учётные данные, поэтому им повторно выписали повестки.

По данным администрации, для вручения повесток в подъездах на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военного комиссариата, райадминистрации и полиции.

Также утверждается, что целью указанных групп оповещения является оповещение граждан о необходимости явки. В сообщении говорится, что сотрудники не блокируют выходы из подъездов и не совершают противоправных действий.

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