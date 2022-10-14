Узнать больше

В Татарстане открыли движение на трёх автодорогах

Короткая ссылка
В Татарстане прошло официальное открытие движения на трёх автодорогах. В церемонии приняли участие президент республики Рустам Минниханов, а также вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Росавтодора Роман Новиков и замглавы Минтранса России Алексей Иванов.
В Татарстане открыли движение на трёх автодорогах
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Открытие прошло рядом с новой развязкой между международным аэропортом Казани и МВЦ «Казань Экспо».

Минниханов поблагодарил руководство страны и отметил, что ещё никогда в стране и республике не строилось столько дорог.

Также стало известно, что на трассе Симферополь — Евпатория — Мирный продолжаются работы, передаёт «Крым 24». В настоящее время в районе Суворовского сельского поселения рабочие занимаются укреплением кювета. Там запланировано раздельное трассирование.

Ранее в Ростовской области рассказали о ходе ремонта дорог в рамках нацпроекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить