В Татарстане открыли движение на трёх автодорогах
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
Открытие прошло рядом с новой развязкой между международным аэропортом Казани и МВЦ «Казань Экспо».
Минниханов поблагодарил руководство страны и отметил, что ещё никогда в стране и республике не строилось столько дорог.
Также стало известно, что на трассе Симферополь — Евпатория — Мирный продолжаются работы, передаёт «Крым 24». В настоящее время в районе Суворовского сельского поселения рабочие занимаются укреплением кювета. Там запланировано раздельное трассирование.
Ранее в Ростовской области рассказали о ходе ремонта дорог в рамках нацпроекта.