В Татарстане открыли движение на трёх автодорогах

В Татарстане прошло официальное открытие движения на трёх автодорогах. В церемонии приняли участие президент республики Рустам Минниханов, а также вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Росавтодора Роман Новиков и замглавы Минтранса России Алексей Иванов.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Открытие прошло рядом с новой развязкой между международным аэропортом Казани и МВЦ «Казань Экспо».

Минниханов поблагодарил руководство страны и отметил, что ещё никогда в стране и республике не строилось столько дорог.

Также стало известно, что на трассе Симферополь — Евпатория — Мирный продолжаются работы, передаёт «Крым 24». В настоящее время в районе Суворовского сельского поселения рабочие занимаются укреплением кювета. Там запланировано раздельное трассирование.

Ранее в Ростовской области рассказали о ходе ремонта дорог в рамках нацпроекта.