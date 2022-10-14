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Губернатор Севастополя продлил «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил до 28 октября высокий, «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе.
Губернатор Севастополя продлил «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя, установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 13 октября сроком на 15 суток — до 18:00 28 октября», — сообщили в пресс-службе правительства города.

Решение было принято на основании информации правоохранительных органов «о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта».

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на территории городского округа Керчь и Ленинского района республики до 23 октября введён «жёлтый» уровень террористической опасности.

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