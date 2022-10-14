Башкирия присоединится к проекту «Земля для туризма»

Башкирия примет участие в проекте «Земля для туризма». Соответствующее соглашение подписано между правительством республики и Росреестром.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В рамках реализации этого проекта Росреестра мы расширяем число участников. Благодаря взаимодействию с управленческой командой Башкирии стало возможно найти земельные участки для вовлечения в туристскую деятельность», — заявила замглавы Росреестра Татьяна Громова.

Ведомство уже заключило аналогичные соглашения с властями Дагестана, Республики Алтай, Республики Карелия, Тульской, Калужской и Сахалинской областей, Камчатского края.

Также стало известно, что в Крыму выбрали лучшие туристические сувениры в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир», передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского Фонда поддержки предпринимательства.

«Определены 45 финалистов, которые представят республику на федеральном уровне. На конкурс, который прошёл в Крыму впервые, было подано более 120 заявок. Участниками стали авторы и производители сувениров, мастера народно-художественных промыслов, музеи, компании и учреждения республики, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Ставрополь принял около 100 тыс. туристов с начала 2022 года.