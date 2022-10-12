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Ставрополь принял 110 тысяч туристов с начала года

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Ставрополь принял около 100 тыс. туристов с начала 2022 года.
Ставрополь принял 110 тысяч туристов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«И это только те, кто разместился в городских гостиницах, отелях и хостелах. Наибольшей популярностью у туристов пользовались август и сентябрь. Многие приехали именно к юбилею Ставрополя», — отметили в пресс-службе.

Также стало известно, что на площадке Форума креативных территорий Нижегородской ярмарки прошло подписание трёхстороннего соглашения о вхождении Нижегородской области в национальный туристический проект «Императорский маршрут», передаёт pravda-nn.ru.

В церемонии подписания приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму России Зарина Догузова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Ранее сообщалось, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.

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