Одинцово приняло около 5 млн туристов с начала года

Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года, что в два раза больше, чем годом ранее.

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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма. В состав округа входит Звенигород, куда приезжают, чтобы осмотреть достопримечательности и погулять по старинным улицам. Поклонников литературы привлекают усадьбы Большие Вяземы и Захарово. Ещё одна достопримечательность округа — парк «Патриот». Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что турпоток в Севастополе в июне — августе 2022 года составил 270 тыс. человек.