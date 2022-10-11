Одинцово приняло около 5 млн туристов с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
В состав округа входит Звенигород, куда приезжают, чтобы осмотреть достопримечательности и погулять по старинным улицам.
Поклонников литературы привлекают усадьбы Большие Вяземы и Захарово.
Ещё одна достопримечательность округа — парк «Патриот».
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что турпоток в Севастополе в июне — августе 2022 года составил 270 тыс. человек.