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Одинцово приняло около 5 млн туристов с начала года

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Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года, что в два раза больше, чем годом ранее.
Одинцово приняло около 5 млн туристов с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В состав округа входит Звенигород, куда приезжают, чтобы осмотреть достопримечательности и погулять по старинным улицам.

Поклонников литературы привлекают усадьбы Большие Вяземы и Захарово.

Ещё одна достопримечательность округа — парк «Патриот».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что турпоток в Севастополе в июне — августе 2022 года составил 270 тыс. человек.

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