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Иммунолог Крючков высказался о новом варианте коронавируса «цербер»

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался о новом варианте коронавируса «цербер».
Иммунолог Крючков высказался о новом варианте коронавируса «цербер»
  • Gettyimages.ru
  • © praetorianphoto

«Цербер» более заразный, чем предшествующие варианты. Но он такой не единственный. Появилось несколько новых вариантов, которые соревнуются по поводу заразности, по поводу иммунитета», — заявил он в беседе с сайтом телеканала «Москва 24».

По его мнению, «цербер» вряд ли станет последним вариантом.

«Появятся и другие подлинии. Возможно, даже появится какая-то новая линия, потомок той же «дельта»-линии. Это тоже не исключено», — предположил Крючков.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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