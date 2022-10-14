Иммунолог Крючков высказался о новом варианте коронавируса «цербер»
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«Цербер» более заразный, чем предшествующие варианты. Но он такой не единственный. Появилось несколько новых вариантов, которые соревнуются по поводу заразности, по поводу иммунитета», — заявил он в беседе с сайтом телеканала «Москва 24».
По его мнению, «цербер» вряд ли станет последним вариантом.
«Появятся и другие подлинии. Возможно, даже появится какая-то новая линия, потомок той же «дельта»-линии. Это тоже не исключено», — предположил Крючков.
Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.