Иммунолог Крючков высказался о новом варианте коронавируса «цербер»

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался о новом варианте коронавируса «цербер».

«Цербер» более заразный, чем предшествующие варианты. Но он такой не единственный. Появилось несколько новых вариантов, которые соревнуются по поводу заразности, по поводу иммунитета», — заявил он в беседе с сайтом телеканала «Москва 24».

По его мнению, «цербер» вряд ли станет последним вариантом.

«Появятся и другие подлинии. Возможно, даже появится какая-то новая линия, потомок той же «дельта»-линии. Это тоже не исключено», — предположил Крючков.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.