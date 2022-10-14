Военный комиссариат Москвы высказался по поводу сообщений о вручении повесток возле метро
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Об этом РИА Новости заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.
«Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится», — сказал он.
По его словам, разыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. Но вместе с этим, по словам Локтева, «в сферу деятельности» сотрудников правоохранительных органов могут попадаться и уклонисты.
Подчёркивается, что повестки должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан, а вручать их должны сотрудники военкоматов или уполномоченные ими лица.
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