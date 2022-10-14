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Военный комиссариат Москвы высказался по поводу сообщений о вручении повесток возле метро

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Военный комиссариат Москвы заявил, что сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро не соответствуют действительности.
Военный комиссариат Москвы высказался по поводу сообщений о вручении повесток возле метро
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Об этом РИА Новости заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

«Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится», — сказал он.

По его словам, разыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. Но вместе с этим, по словам Локтева, «в сферу деятельности» сотрудников правоохранительных органов могут попадаться и уклонисты.

Подчёркивается, что повестки должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан, а вручать их должны сотрудники военкоматов или уполномоченные ими лица.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал дать правовую оценку должностным лицам, которые санкционировали «облавы» на призывников в Москве.

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