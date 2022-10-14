Военный комиссариат Москвы высказался по поводу сообщений о вручении повесток возле метро

Военный комиссариат Москвы заявил, что сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро не соответствуют действительности.

Об этом РИА Новости заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

«Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится», — сказал он.

По его словам, разыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. Но вместе с этим, по словам Локтева, «в сферу деятельности» сотрудников правоохранительных органов могут попадаться и уклонисты.

Подчёркивается, что повестки должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан, а вручать их должны сотрудники военкоматов или уполномоченные ими лица.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал дать правовую оценку должностным лицам, которые санкционировали «облавы» на призывников в Москве.