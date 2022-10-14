Автоэксперт Беляев дал советы по установке в салоне музыкальной акустики

Мастер-консультант ГК «АвтоСпецЦентр Nissan Внуково» Даниил Беляев рассказал о специфике выбора сабвуфера в машину.

Выбор места для установки сабвуфера зависит от типа кузова автомобиля.

Так, владельцам седанов рекомендуется размещать низкочастотную колонку в багажнике, а динамик крепить к задней полке автомобиля — так звук будет равномерно распределяться по всему пространству салона, посоветовал специалист в разговоре с сайтом Pravda.Ru.

В универсалах и хэтчбеках сабвуфер также стоит установить в багажнике, а динамик направить на заднее стекло. При этом необходимо учитывать, что расстояние между музыкальным устройством и стеклом должно быть не меньше диаметра колонки.

В кабриолетах низкочастотный динамик нередко устанавливают под сиденьем, отметил Беляев.

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