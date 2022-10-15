Юрист Соловьёв предупредил о новом способе мошенничества по телефону

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о новом способе телефонного мошенничества.

По словам эксперта, мошенники представляются сотрудником одной из сотовых компаний, после чего предлагают более «выгодный тарифный план».

«Для того чтобы подтвердить согласие человека на новый тарифный план, нужно всего лишь настроить в телефоне автоплатёж и сообщить оператору код из пришедшего смс. В итоге данных манипуляций мошенники получают ПИН-код по операции на перечисление денег», — объяснил Соловьёв.

Также, добавил юрист, мошенники убеждают человека сделать переадресацию и другую сим-карту.

«В результате чего все входящие звонки и смс приходят на сим-карту, находящуюся у мошенников. После они снимают все деньги со счёта жертвы, а также берут кредиты на солидные суммы, оставляя человека не только без накоплений, но и с долгами», — заключил он.

Ранее стало известно, что большинство россиян (82%) за последние месяцы столкнулись с попытками мошенничества.