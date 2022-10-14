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В Минпросвещения России предложили дать отсрочку от частичной мобилизации учителям

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Замминистра просвещения России Андрей Корнеев заявил, что ведомство предлагает дать отсрочку от частичной мобилизации учителям.
В Минпросвещения России предложили дать отсрочку от частичной мобилизации учителям
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Министерство просвещения выступает за, предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях», — сказал Коренев РИА Новости

Он добавил, что ведомство намерено обсудить с Минобороны России этот вопрос и найти компромисс. 

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что отсрочка от мобилизации положена в том числе отцам троих и более детей до 16 лет.

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