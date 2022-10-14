В Минпросвещения России предложили дать отсрочку от частичной мобилизации учителям

Замминистра просвещения России Андрей Корнеев заявил, что ведомство предлагает дать отсрочку от частичной мобилизации учителям.

«Министерство просвещения выступает за, предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях», — сказал Коренев РИА Новости.

Он добавил, что ведомство намерено обсудить с Минобороны России этот вопрос и найти компромисс.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что отсрочка от мобилизации положена в том числе отцам троих и более детей до 16 лет.