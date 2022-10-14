В Минпросвещения России предложили дать отсрочку от частичной мобилизации учителям
- РИА Новости
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«Министерство просвещения выступает за, предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях», — сказал Коренев РИА Новости.
Он добавил, что ведомство намерено обсудить с Минобороны России этот вопрос и найти компромисс.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что отсрочка от мобилизации положена в том числе отцам троих и более детей до 16 лет.