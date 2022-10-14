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Специалист в сфере туризма Марышкин назвал необычные места для путешествий по России осенью

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Генеральный директор туроператора «Территория Байкал» и клуба уникальных путешествий «Моя территория» Даниил Марышкин перечислил небанальные места в пределах страны, которые можно посетить осенью.
Специалист в сфере туризма Марышкин назвал необычные места для путешествий по России осенью
  • Gettyimages.ru
  • © Pyrosky

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт посоветовал туристам купить тур на Камчатку.

«Туристов ждут вулканы, термальные источники и практически первозданная дикая природа. Можно наблюдать за китами, сивучами, касатками и бурыми медведями», — сказал Марышкин.

По его словам, мягкий климат и природные красоты ждут туристов и на Сахалине.

Также в числе перспективных направлений эксперт назвал Курильские и Командорские острова, Байкал и Кавказ.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.

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