Специалист в сфере туризма Марышкин назвал необычные места для путешествий по России осенью

Генеральный директор туроператора «Территория Байкал» и клуба уникальных путешествий «Моя территория» Даниил Марышкин перечислил небанальные места в пределах страны, которые можно посетить осенью.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт посоветовал туристам купить тур на Камчатку.

«Туристов ждут вулканы, термальные источники и практически первозданная дикая природа. Можно наблюдать за китами, сивучами, касатками и бурыми медведями», — сказал Марышкин.

По его словам, мягкий климат и природные красоты ждут туристов и на Сахалине.

Также в числе перспективных направлений эксперт назвал Курильские и Командорские острова, Байкал и Кавказ.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.