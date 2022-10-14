Специалист в сфере туризма Марышкин назвал необычные места для путешествий по России осенью
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В беседе с «Газетой.Ru» эксперт посоветовал туристам купить тур на Камчатку.
«Туристов ждут вулканы, термальные источники и практически первозданная дикая природа. Можно наблюдать за китами, сивучами, касатками и бурыми медведями», — сказал Марышкин.
По его словам, мягкий климат и природные красоты ждут туристов и на Сахалине.
Также в числе перспективных направлений эксперт назвал Курильские и Командорские острова, Байкал и Кавказ.
Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.