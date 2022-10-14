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В Союзе пенсионеров оценили предложение повышать скидку на коммунальные платежи ветеранов

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Анастасия Белоусова
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова повышать размер скидки на коммунальные услуги для ветеранов боевых действий после 60-летнего возраста.
В Союзе пенсионеров оценили предложение повышать скидку на коммунальные платежи ветеранов
  • РИА Новости

«Все инициативы, связанные с введением льгот людям, имеющим соответствующий возраст, мы поддерживаем», — отметил Рязанский.

Он уточнил, что льготы такого рода должны быть хорошо просчитаны.

«Эти льготы должны быть покрыты за счёт каких-то других источников: федеральный бюджет, региональный бюджет. Поддерживая такого рода предложение, рядом должны быть расчёты», — добавил он.

Ранее в ГД предложили повышать скидку на коммунальные платежи ветеранов относительно их возраста.

Сейчас, в соответствии с законодательством, ветераны боевых действий имеют право на 50%-ную скидку для оплаты коммунальных услуг.

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