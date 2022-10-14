Режим ограничения полётов на юг и в центральную часть России продлён до 22 октября

Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 22 октября.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что ограничение полётов продлено до 22 октября 03:45 мск.

Речь идёт об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В мае российское правительство выделило более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.