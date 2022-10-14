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Юрист Соловьёв предупредил россиян о мошенничестве с переводами на карту

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Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил россиян о том, что злоумышленники используют вид мошенничества с переводами на карту. Об этом пишет агентство «Прайм».
Юрист Соловьёв предупредил россиян о мошенничестве с переводами на карту
  • РИА Новости

Он рассказал, что после получения смс-сообщения о зачислении определённой суммы поступает звонок либо сообщение в мессенджер от злоумышленников.

Мошенники настойчиво просят перевести деньги обратно или раскрыть конфиденциальную финансовую информацию.

По его словам, человеку могут угрожать, что его якобы привлекут к уголовной ответственности за кражу чужих средств, заблокируют ему карту или поместят в некую базу недобросовестных заёмщиков.

Юрист посоветовал в такой ситуации при получении неожиданных поступлений на свою карту обратиться в банк. Он объяснил, что отправитель средств должен официально подать соответствующее заявление о возврате.

Соловьёв рекомендовал также «конечно же, не тратить эти деньги и не переводить их на другие свои счета».

Ранее сообщалось, что большинство россиян (82%) за последние месяцы столкнулись с попытками мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами Аналитического центра НАФИ, с результатами исследования ознакомился RT.

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