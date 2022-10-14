Приложение российской социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно в магазине приложений App Store.

Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

«Приложение «ВКонтакте» вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что в маркете также вновь доступны сервисы «VK Клипы», «Почта», «Облако Mail.ru», «Маруся» и «Юла».

Ранее сообщалось, что приложения холдинга VK пропали из App Store. Пользователи не могут скачать все связанные с социальной сетью «ВКонтакте» приложения, а также сервисы «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru».

Социальная сеть «ВКонтакте» уведомила своих пользователей о том, как не допустить автоматического удаления приложений.