Узнать больше

Приложение «ВКонтакте» вновь доступно в App Store

Короткая ссылка
Приложение российской социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно в магазине приложений App Store.

Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

«Приложение «ВКонтакте» вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что в маркете также вновь доступны сервисы «VK Клипы», «Почта», «Облако Mail.ru», «Маруся» и «Юла».

Ранее сообщалось, что приложения холдинга VK пропали из App Store. Пользователи не могут скачать все связанные с социальной сетью «ВКонтакте» приложения, а также сервисы «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru».

Социальная сеть «ВКонтакте» уведомила своих пользователей о том, как не допустить автоматического удаления приложений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить