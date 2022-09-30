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Во «ВКонтакте» рассказали, как не допустить автоматического удаления приложений

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Социальная сеть «ВКонтакте» уведомила своих пользователей о том, как не допустить автоматического удаления приложений.
Во «ВКонтакте» рассказали, как не допустить автоматического удаления приложений
  • Gettyimages.ru

В соцсети порекомендовали не обновлять и не удалять приложения, так как скачать их снова сейчас не получится.⠀

Чтобы приложения не исчезли с iPhone или iPad автоматически, соцсеть рекомендует отключить функцию, из-за которой приложения могут удалиться из телефона. Для этого перейдите в раздел «Настройки», откройте App Store и найдите функцию «Сгружать неиспользуемые». Если она включена, переключатель будет зелёным. Нажмите на него, чтобы он стал серым: это означает, что функция выключена.

Ранее сообщалось, что приложения холдинга VK пропали из App Store. Пользователи не могут скачать все связанные с социальной сетью «ВКонтакте» приложения, а также сервисы «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru».

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