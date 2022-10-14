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Lobaev Arms: в России создаётся роботизированный комплекс борьбы с малыми дронами

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В России создаётся роботизированный антидроновый комплекс «Антимайдан-Рубеж», заявил основатель одного из предприятий-разработчиков проекта Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Нельзя не отметить также ещё один крупный проект, который мы сегодня реализуем с крупным российским концерном. Речь идёт о модификации роботизированного антидронового комплекса «Антимайдан-Рубеж», — заявил Лобаев в интервью РИА Новости.

По его словам, применение комплекса против малоразмерных дронов позволит сэкономить дорогостоящие ракеты. 

Ранее стало известно, что научно-исследовательские работы по проекту экипировки «Легионер» сократят втрое.

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