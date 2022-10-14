В отношении певицы Клавы Коки попросили возбудить дело об оскорблении чувств верующих

Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Следственный комитет с просьбой проверить творчество российской певицы Клавы Коки на предмет нарушения права на свободу совести и вероисповеданий.

«Фонд защиты национального исторического наследия подал заявление на имя главы СК России Александра Бастрыкина с просьбой проверить творчество Клавдии Вадимовны Высоковой на предмет нарушения ей права на свободу совести и вероисповеданий», — приводит ТАСС слова сотрудника правоохранительных органов.

В отношении певицы попросили возбудить уголовное дело.

Следователи инициировали проверка по факту инцидента.

31 августа Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол по статье о дискредитации ВС России в отношении Асмус.

Позднее в Тверском суде Москвы заявили, что производство по административному протоколу о дискредитации российской армии, составленному в отношении Асмус, прекращено.