В отношении певицы Клавы Коки попросили возбудить дело об оскорблении чувств верующих
«Фонд защиты национального исторического наследия подал заявление на имя главы СК России Александра Бастрыкина с просьбой проверить творчество Клавдии Вадимовны Высоковой на предмет нарушения ей права на свободу совести и вероисповеданий», — приводит ТАСС слова сотрудника правоохранительных органов.
В отношении певицы попросили возбудить уголовное дело.
Следователи инициировали проверка по факту инцидента.
31 августа Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол по статье о дискредитации ВС России в отношении Асмус.
Позднее в Тверском суде Москвы заявили, что производство по административному протоколу о дискредитации российской армии, составленному в отношении Асмус, прекращено.