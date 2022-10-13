Главный архитектор Москвы Кузнецов рассказал о ходе обустройства Москвы-реки

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о ходе обустройства Москвы-реки.

«За последнее десятилетие в городе построено 16 автомобильных мостов не только через Москву-реку, но и её притоки — Сходню и Сетунь. Это позволило разгрузить крупные шоссе и улучшить транспортную доступность для жителей Зеленограда, Западного, Северо-Западного и других округов столицы», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, работа продолжается и сейчас.

«Буквально вчера ездил на северо-запад Москвы, в район Филёвский Парк. Увидел совсем другой город, чем тот, который ещё недавно был там. Новый фасад по обе стороны реки, созданный новым жилым микрорайоном, реконструкцией Филёвской линии метро, благоустроенной набережной», — сообщил Кузнецов.

Он отметил, что скоро там появится автомобильный мост, который соединит район Филёвский Парк с Хорошёво-Мнёвниками.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в районе Павелецкого вокзала завершили основные работы по благоустройству.