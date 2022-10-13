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Ксения Шойгу прокомментировала прибытие советской подлодки К-3 в Кронштадт

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Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу прокомментировала прибытие советской подлодки К-3 в Кронштадт.
Ксения Шойгу прокомментировала прибытие советской подлодки К-3 в Кронштадт
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» она выразила благодарность администрации Санкт-Петербурга за помощь в реализации проекта.

Как отметила Шойгу, в течение восьми месяцев много компаний, в том числе корпорация ОСК, работали над планом транспортировки морской и наземной части.

«Вот оно свершилось, даже немножко грустно, мы жили этим проектом очень долго. Уже в 2023 году и лодка, и музей должны открыть двери для туристов и посетителей Международного военно-морского салона», — добавила она.

Ранее сообщалось, что подлодку разделили на две части для транспортировки. Впоследствии их соединят, и субмарина предстанет в экспозиции музея в целом виде.

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