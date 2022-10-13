В Ульяновской области выявили 87 случаев коронавируса за сутки

В Ульяновской области выявили 87 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 224 125 жителей, вылечились 218 382.

Также стало известно, что в Московской области зарегистрировали 558 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт РИАМО. Госпитализированы 53 человека.

Общее число заболевших в регионе достигло 1 113 623.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.