В Тверской области зафиксировали 54 случая COVID-19 за сутки

В Тверской области зафиксировали 54 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 220 жителей.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 177 850. Вылечились 173 368 человек.

Также стало известно, что в Астраханской области выявили 30 случаев коронавируса за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 131 662 жителей.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.