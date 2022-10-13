В Тверской области зафиксировали 54 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 177 850. Вылечились 173 368 человек.
Также стало известно, что в Астраханской области выявили 30 случаев коронавируса за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на федеральный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 131 662 жителей.
Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.