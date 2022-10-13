В Удмуртии выявили 419 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 419 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 34 жителя.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

В состоянии средней тяжести находятся 211 пациентов, в тяжёлом — 21.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1720 человек.

Тем временем в Хабаровском крае продолжается прививочная кампания от гриппа и коронавируса, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на Роспотребнадзор.

В 2022 году вакцинацией против гриппа в регионе планируется охватить около 50% от численности населения края — более 600 тыс. человек.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.