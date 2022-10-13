В Белгородской области назвали сроки восстановления пострадавшего из-за обстрелов ВСУ дома

Замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев заявил, что конструкции дома в Белгороде не получили серьёзных повреждений из-за обстрела войсками Украины, демонтажные работы займут два-три дня.

«Эксперты провели обследование повреждения, в настоящий момент готовится экспертное заключение по техническому состоянию дома. По общему мнению экспертов, значительных повреждений дома нет. Нарушений для основных конструкций дома нет, однако повреждён технический этаж и перекрытие квартиры 16-го этажа», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что демонтажные работы займут от двух до трёх дней. После этого жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в ходе срабатывания системы ПВО в ответ на обстрел ВСУ повреждён многоквартирный жилой дом. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что никто не пострадал, а здание не получило критических повреждений.