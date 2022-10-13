В Подмосковье онлайн-продажи выросли на 8,3% за полгода

В Московской области онлайн-продажи выросли на 8,3% за первое полугодие 2022 года.

Об этом сообщает РИАМО.

«Во время пандемии объём покупок, совершаемых населением, значительно возрос. В 2020 году его увеличение произошло где-то на 6,2%. Но этот рост продолжился и в дальнейшем», — заявил руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калимуллин.

По его словам, в 2021 году онлайн-продажи выросли на 8,8%.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.