Узнать больше

В Подмосковье онлайн-продажи выросли на 8,3% за полгода

Короткая ссылка
В Московской области онлайн-продажи выросли на 8,3% за первое полугодие 2022 года.
В Подмосковье онлайн-продажи выросли на 8,3% за полгода
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО.

«Во время пандемии объём покупок, совершаемых населением, значительно возрос. В 2020 году его увеличение произошло где-то на 6,2%. Но этот рост продолжился и в дальнейшем», — заявил руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калимуллин.

По его словам, в 2021 году онлайн-продажи выросли на 8,8%.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить