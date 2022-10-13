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Эксперт Мурадян рассказал, кому не стоит обращаться к коучу

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Эксперт в работе с командами, топ-менеджерами и владельцами бизнеса Юрий Мурадян рассказал, кому не стоит обращаться к коучам.
Эксперт Мурадян рассказал, кому не стоит обращаться к коучу
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В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что это, например, те, кто ждёт готовые ответы на свои вопросы.

«Коуч спрашивает: «Что будет лучше для тебя?» И приводит клиента к наилучшему решению через осознание его истинных потребностей», — пояснил Мурадян.

По его словам, миссия коуча — создавать безоценочное пространство для клиента.

Как считает Мурадян, к таким специалистам не стоит обращаться и тем, кто не готов действовать на пути к своим изменениям.

«Одними разговорами и вопросами цели не достигнуть. Коуч помогает клиенту самостоятельно выбрать наилучшие пути решения задачи. Но после этого клиент, если хочет достичь результата, начинает делать последовательные шаги на пути к его реализации», — сказал он.

Мурадян добавил, что кто-то ждёт чуда всего после одной сессии и расстраивается, если ничего не происходит, но коучинг — не про чудеса, а про действия и шаги, которые клиент определяет для себя благодаря коучу.

Ранее карьерный эксперт столичного Центра занятости населения «Моя работа» Светлана Семеренко в беседе с газетой «Известия» назвала адаптивность одним из ключевых навыков сотрудника.

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