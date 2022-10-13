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Аналитик Гришин рассказал о способах избежать обмана на шиномонтаже

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Аналитик автомобильного сайта «Дром» Алексей Гришин рассказал о способах избежать обмана на шиномонтаже.
Аналитик Гришин рассказал о способах избежать обмана на шиномонтаже
  • РИА Новости

«Во-первых, нужно сразу договориться, какие услуги будут оказаны и какая их итоговая стоимость. Если вы приехали на шиномонтаж со своей резиной, как правило, вы ожидаете, что в комплекс будет входить снятие летних шин, замена резины, балансировка и установка колёс. Однако может произойти так, что вам была озвучена стоимость за неполный пакет этих услуг, по факту попросят дополнительную плату», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, сотрудники также могут попытаться навязать дополнительные услуги — например, замену вентилей, накачку шин азотом или правку диска.

«Надо помнить, что вентили не изнашиваются за один сезон. Азот в шинах не скажется на качестве езды, не уменьшит износ шин. Это совершенно бесполезная услуга в городских реалиях. А вот что касается правки диска — он может действительно быть гнутым, что небезопасно для вождения», — сообщил Гришин.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.

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